Йонас Жеребко: Против «больших» «Маккаби» будет непросто Форвард «Химок» Йонас Жеребко поделился ожиданиями от первого домашнего матча Евролиги сезона-2019/20. Соперником химчан станет израильский «Маккаби».

– Мы должны показать свою готовность. У нас была долгая «предсезонка», по ходу которой были и хорошие матчи, и плохие, но к Евролиге мы готовы. Главное придерживаться игрового плана и показать хорошую игру против «Маккаби», команды, в которой есть такие добротные игроки, как Нэйт Уолтерс, Омри Касспи, вернувшийся домой, а также Тарик Блэк и Куинси Эйси. Против их «больших» будет непросто, и нас ждет тяжелый матч, однако у нас есть план, и мы намерены его придерживаться, – приводит слова Жеребко официальный сайт клуба.

Встреча пройдет на «Арене Мытищи» 3 октября. Начало в 20:00 мск.