Йонас Жеребко: Против «больших» «Маккаби» будет непросто

– Мы должны показать свою готовность. У нас была долгая «предсезонка», по ходу которой были и хорошие матчи, и плохие, но к Евролиге мы готовы. Главное придерживаться игрового плана и показать хорошую игру против «Маккаби», команды, в которой есть такие добротные игроки, как Нэйт Уолтерс, Омри Касспи, вернувшийся домой, а также Тарик Блэк и Куинси Эйси. Против их «больших» будет непросто, и нас ждет тяжелый матч, однако у нас есть план, и мы намерены его придерживаться, – приводит слова Жеребко официальный сайт клуба.
Встреча пройдет на «Арене Мытищи» 3 октября. Начало в 20:00 мск.
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Легкое «Атлетико». «Локомотив» снова проиграл команде Симеоне Команда Юрия Семина полматча сдерживала атаки мадридского гранда, но затем два гола «матрасников» подтвердили их превосходство в классе. 01.10.2019 23:45 Футбол Мощенко Захар Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Гилерме: Все усложнил гол, который пропустили на старте второго тайма После матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико» своим мнением поделились Гилерме, Александр Коломейцев и Аркадий Дворкович. 02.10.2019 02:00 Футбол Григорьевская Юлия Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай