УНИКС проиграл «Брешии» в Еврокубке Казанцы стартовали с поражения.

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В матче первого тура группового этапа Еврокубка «Брешия» на своей площадке обыграла УНИКС – 84:75 (22:10, 21:19, 18:21, 23:25).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джамар Смит (22 очка). 21 очко в составе «Брешии» набрал Деандре Лансдаун.

9 октября УНИКС дома примет «Цедевиту».