«Химки» нанесли поражение «Маккаби» В матче первого тура Евролиги «Химки» в Мытищах обыграли «Маккаби» – 89:83 (24:21, 24:19, 27:21, 14:22).

Самым результативным игроком встречи стал защитник химчан Алексей Швед (22 очка).

Отметим, что этот матч стал первым в новом розыгрыше турнира.