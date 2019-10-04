Римас Куртинайтис: Мы забили трехочковые в нужные моменты, это игровой стиль «Химок» «Химки» победили «Маккаби» в первом матче сезона в Евролиге.

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над «Маккаби» (89:83) в матче первого тура группового этапа Евролиги.

«Матч был домашним, и мы защитили свою площадку, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Думаю, 80-90 процентов встречи мы провели неплохо, но в некоторых деталях могли сыграть лучше, и мы постараемся это исправить. Нам помогли трехочковые, мы забили их в нужные моменты, и это наш игровой стиль».

Напомним, самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, на счету которого 22 очка и шесть результативных передач.

Во втором туре 11 октября «Химки» сыграют дома с «Басконией».