Димитрис Итудис: «Валенсия» атлетична и использует много схем ЦСКА сыграет в гостях с «Валенсией» в первом туре Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о «Валенсии», с которой действующие чемпионы Евролиги начинают защиту титула.

«Начинаем на выезде против очень агрессивной команды, обладающей классным составом, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Они уже провели несколько напряженных матчей, многие баскетболисты играют вместе на протяжении многих лет, ядро команды остается тем же.

«Валенсия» играет в высоком темпе, который задают защитники и поддерживают «большие». Они играют высокими сочетаниями, они атлетичны и используют много различных схем».

Отметим, что в прошлом сезоне «Валенсия» стала победителем Еврокубка и не проиграла ни одного домашнего матча в турнире.

У ЦСКА продолжает восстановление после травмы ноги центровой Коста Куфос.

Матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги «Валенсия» – ЦСКА пройдет 4 октября. Начало – 22:00 (мск).