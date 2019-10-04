Димитрис Итудис: «Валенсия» атлетична и использует много схем

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о «Валенсии», с которой действующие чемпионы Евролиги начинают защиту титула.
«Начинаем на выезде против очень агрессивной команды, обладающей классным составом, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Они уже провели несколько напряженных матчей, многие баскетболисты играют вместе на протяжении многих лет, ядро команды остается тем же.
«Валенсия» играет в высоком темпе, который задают защитники и поддерживают «большие». Они играют высокими сочетаниями, они атлетичны и используют много различных схем».
Отметим, что в прошлом сезоне «Валенсия» стала победителем Еврокубка и не проиграла ни одного домашнего матча в турнире.
У ЦСКА продолжает восстановление после травмы ноги центровой Коста Куфос.
Матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги «Валенсия» – ЦСКА пройдет 4 октября. Начало – 22:00 (мск).
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