Димитрис Итудис: «Валенсия» атлетична и использует много схем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 октября 2019 12:35БаскетболЛипкин Антон

Димитрис Итудис: «Валенсия» атлетична и использует много схем

ЦСКА сыграет в гостях с «Валенсией» в первом туре Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о «Валенсии», с которой действующие чемпионы Евролиги начинают защиту титула.

«Начинаем на выезде против очень агрессивной команды, обладающей классным составом, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Они уже провели несколько напряженных матчей, многие баскетболисты играют вместе на протяжении многих лет, ядро команды остается тем же.

«Валенсия» играет в высоком темпе, который задают защитники и поддерживают «большие». Они играют высокими сочетаниями, они атлетичны и используют много различных схем».

Отметим, что в прошлом сезоне «Валенсия» стала победителем Еврокубка и не проиграла ни одного домашнего матча в турнире.

У ЦСКА продолжает восстановление после травмы ноги центровой Коста Куфос.

Матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги «Валенсия» – ЦСКА пройдет 4 октября. Начало – 22:00 (мск).

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
Неузнаваемый «Зенит». У Семака – модель Лобановского. Колонка Цыбанева Не скажу, что это было прям уж здорово, но это было очень хорошо! И это уж точно было самое интересное, что мы увидели в текущем сезоне на российских полях. 03.10.2019 08:00 Футбол Цыбанев Юрий
Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Фроес перевесил Жамалдаева перед чемпионским боем на турнире ACA 100 в Грозном Лига ACA объявила все даты и города проведения турниров в 2019 году Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура «Советский спорт» рассказывает о главных интригах 12-го тура РПЛ. 04.10.2019 09:00 Футбол Безъязычный Алексей
Ничушкину забить первый гол, Овечкину – 700-й. Стартует сезон НХЛ В ночь со среды на четверг по московскому времени четырьмя матчами в Торонто, Сент-Луисе, Эдмонтоне и Лас-Вегасе начнется 103-й регулярный чемпионат НХЛ. 02.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
12:43 Футбол Валерий Газзаев: Нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата
12:40 Легкая атлетика Клишина снялась с чемпионата мира
12:35 Баскетбол Димитрис Итудис: «Валенсия» атлетична и использует много схем
12:26 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мы забили трехочковые в нужные моменты, это игровой стиль «Химок»
12:19 Хоккей Зибанежад, Шири и Хэмилтон стали звездами дня в НХЛ
12:14 Футбол Жемалетдинов выбыл на три недели
12:08 Футбол По два игрока «Арсенала», «Лудогореца» и «Селтика» вошли в команду недели Лиги Европы
11:54 В Москве стартовал Sport Leaders Global Forum-2019
11:53 Футбол Миодраг Божович – о матче с «Сочи»: Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»
11:47 Футбол Врач «Крыльев Советов» оказал помощь женщине на борту самолета
11:31 Олимпиада Юрий Ганус – гость пресс-центра «Советского спорта»
11:24 Футбол AFFA направила жалобу после появления флага Нагорного Карабаха в матче «Дюделанж» – «Карабах»
11:03 Теннис Хачанов победил Фоньини и вышел в полуфинал в Пекине
10:56 Волейбол Россия проиграла Австралии на Кубке мира
10:44 Хоккей «Бостон» победил «Даллас» (видео)
10:34 Хоккей «Колорадо» нанес поражение «Калгари», у Задорова передача (видео)
09:59 Хоккей «Каролина» победила по буллитам «Миннесоту» (видео)
09:47 Хоккей «Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на гол Малкина (видео)
09:36 Хоккей «Тампа-Бэй» нанесла поражение «Флориде», у Сергачева три очка, у Кучерова – два (видео)
09:14 Хоккей Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Виннипег» (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика