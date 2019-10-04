Остин Холлинз: Мы не можем недооценивать «Альбу» только потому, что у них пара человек травмированы «Зенит» сыграет с «Альбой» в своем первом матче в Евролиге.

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Защитник «Зенита» Остин Холлинз высказался об «Альбе», матч с которой станет первым для клуба из Санкт-Петербурга в Евролиге.

«Это будет тест для нас, испытание, – приводит слова 27-летнего американца официальный сайт клуба. – Травмированные игроки? Ну да, некоторые люди играют важную роль, но, как я уже сказал, «Альба» хороша именно как команда.

Даже без нескольких игроков она остается таковой. Мы не можем недооценивать их только потому, что у них нет пары человек».

Отметим, что из-за травм с «Зенитом» не сыграют разыгрывающие Пэйтон Сива и Стефан Пено, а также форвард Йоханнес Тиманн.

Напомним, «Зенит» получил от организаторов wild card и впервые в своей истории сыграет в Евролиге.

Матч «Альба» – «Зенит» пройдет 4 октября в Берлине. Начало – 22:00 (мск).