Серджио Скариоло: Буду рад видеть «Химки» в «Финале четырех» Евролиги Чемпион мира хвалит Куртинайтиса.

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло высоко оценил потенциал своей бывшей команды – «Химок».

– «Химки» собрали очень сильную, конкурентоспособную команду. Я видел их матч с «Маккаби», и мне понравилось движение и атакующая мощь «химчан». Буду рад видеть их в четверке сильнейших команд Европы. У них есть потенциал. Ведь их тренирует очень опытный специалист Римас Куртинайтис, а Алексей Швед получил в помощники очень и очень сильных партнеров. Я всегда рад слышать, что у моего бывшего клуба все идет хорошо, – передает слова Скариоло «Известия».