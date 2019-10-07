Димитрис Итудис: Мы помним, как «Зенит» выиграл у нас даже в неполном составе ЦСКА примет «Зенит» в Единой лиге ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«На этой неделе мы трижды играем дома, причем дважды – против соперников из Евролиги, – приводит слова грека официальный сайт клуба. – «Зенит» – обновленная команда, у них есть травмы, но и у нас есть проблемы, как у большинства команд.

В то же время мы помним, что «Зенит» в прошлом сезоне даже в неполном составе сражался и выиграл у нас в Санкт-Петербурге. Так что соперник очень опасен, и мы планируем сыграть серьезно».

Напомним, ЦСКА провел два матча в Единой лиге ВТБ: сначала проиграл в гостях «Енисею» (71:80), после чего победил дома «Парму» (89:74).

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 7 октября в УСК ЦСКА. Начало – 19:30 (мск).