ЦСКА в Москве уступил «Зениту» - Советский спорт
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07 октября 2019 21:27БаскетболКоноплев Александр

ЦСКА в Москве уступил «Зениту»

Армейцы вновь проиграли.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА в Москве проиграл «Зениту» – 79:82 (27:22, 22:24, 13:20, 17:16).

16 очков в этой встрече набрал форвард армейцев Дэрран Хиллиард.

ЦСКА потерпел второе поражение в трех стартовых матчах.

«Зенит» выиграл оба матча.

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