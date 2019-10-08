Андрей Кириленко: В лиге нет больше явного доминирования ЦСКА - Советский спорт
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08 октября 2019 11:18Баскетбол

Андрей Кириленко: В лиге нет больше явного доминирования ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (79:82).

- Нас ждет очень интересный сезон, нет больше явного доминирования ЦСКА по составу. У армейцев много традиций и опыта, но не видно явного преимущества по именам. Это и показали уже первые игры сезона. ЦСКА не находится в доминирующем положении, - приводит слова Кириленко «РИА Новости».

Напомним, что это поражение стало для ЦСКА вторым в первых трех матчах сезона.

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