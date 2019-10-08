Андрей Кириленко: В лиге нет больше явного доминирования ЦСКА

- Нас ждет очень интересный сезон, нет больше явного доминирования ЦСКА по составу. У армейцев много традиций и опыта, но не видно явного преимущества по именам. Это и показали уже первые игры сезона. ЦСКА не находится в доминирующем положении, - приводит слова Кириленко «РИА Новости».
Напомним, что это поражение стало для ЦСКА вторым в первых трех матчах сезона.
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