Андрей Кириленко: В лиге нет больше явного доминирования ЦСКА Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (79:82).

- Нас ждет очень интересный сезон, нет больше явного доминирования ЦСКА по составу. У армейцев много традиций и опыта, но не видно явного преимущества по именам. Это и показали уже первые игры сезона. ЦСКА не находится в доминирующем положении, - приводит слова Кириленко «РИА Новости».

Напомним, что это поражение стало для ЦСКА вторым в первых трех матчах сезона.