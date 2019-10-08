Семен Антонов: ЦСКА необходимо время для того, чтобы построить хороший коллектив Тяжелый форвард ЦСКА Семен Антонов объяснил причины поражения от петербургского «Зенита» (79:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

— Для ЦСКА это уже второе поражение в Единой Лиге. Почему так сумбурно начали сезон?

— В первую очередь потому, что у нас новая команда, мы обновились, и необходимо время для того, чтобы построить хороший коллектив. Сейчас как раз идет процесс становления. Мы хорошо сыграли предыдущий матч на выезде в Евролиге, сумели вернуться не только с победой, но и с разницей в 25 очков.

Да, в последних трех матчах ВТБ мы дважды проиграли, но чтобы стать настоящей сильной командой, нам нужно, как я сказал ранее, время, потому что предсезонка получилась немного скомканная из-за отсутствия игроков — шесть человек поехали на чемпионат мира, что нанесло отпечаток на нашу подготовку. Если сравнивать с предыдущими годами, то тогда команда строилась в течение пяти лет, сейчас нам нужно просто понять и почувствовать друг друга, — цитирует Антонова News.ru.