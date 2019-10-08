Ковалев возглавил женскую сборную России - Советский спорт
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08 октября 2019 14:09БаскетболГичунцев Артур

Ковалев возглавил женскую сборную России

Об этом сообщает ТАСС.

Новым наставником женской сборной России по баскетболу стал отечественный тренер Александр Ковалев.

Ранее эту должность покинул немецкий специалист Олаф Ланге, работавший с командой с 2017 года.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России заняла 8-е место и не смогла пробиться на ОИ-2020 в Токио.

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