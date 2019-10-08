Ковалев возглавил женскую сборную России Об этом сообщает ТАСС.

Новым наставником женской сборной России по баскетболу стал отечественный тренер Александр Ковалев.

Ранее эту должность покинул немецкий специалист Олаф Ланге, работавший с командой с 2017 года.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России заняла 8-е место и не смогла пробиться на ОИ-2020 в Токио.