УНИКС на своей площадке обыграл «Олимпию» в матче Кубка Европы Баскетболисты УНИКСа переиграли словенскую «Олимпию» в домашнем матче группового этапа Кубка Европы со счетом 80:67 (12:15, 26:20, 17:25, 25:7).

Новости СМИ2 Самым результативным игроком встречи стал защитник казанской команды Джамар Смит, набравший 21 очко. Добавим, что в следующем матче турнира УНИКС в гостях встретится с французским клубом «Нантера».