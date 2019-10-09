«Локомотив-Кубань» нанес поражение «Венеции»

По 14 очков в составе победителей набрали Уилл Каммингс и Дмитрий Кулагин.
Напомним, что в матче первого тура краснодарцы уступили «Ритасу».
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