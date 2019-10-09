«Локомотив-Кубань» нанес поражение «Венеции» В матче второго тура группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» в Краснодаре победил «Венецию» – 77:63 (19:14, 19:17, 18:17, 21:15).

По 14 очков в составе победителей набрали Уилл Каммингс и Дмитрий Кулагин.

Напомним, что в матче первого тура краснодарцы уступили «Ритасу».