Светислав Пешич: Нам удалось поймать ритм и облегчить себе игру с «Зенитом» Главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич прокомментировал победу команды в выездном матче 2-го тура Евролиги с «Зенитом» (87:63).

– У нас идет процесс построения защиты. Последние пять минут второй четверти показали, что если дать такому сопернику, как «Зенит», почувствовать живую игру, то становится сложно контролировать ритм матча. В таких матчах необходимо хорошо защищаться. Нам все-таки удалось поймать ритм в правильные моменты и облегчить себе игру, – цитирует специалиста «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре «Барселона» на своей площадке примет «Альбу».