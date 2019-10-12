Тим Абромайтис: «Барселона» начала забрасывать нас издалека, и мы не справились - Советский спорт
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12 октября 2019 10:27БаскетболЛипкин Антон

Тим Абромайтис: «Барселона» начала забрасывать нас издалека, и мы не справились

«Зенит» проиграл «Барселоне» во втором туре регулярного чемпионата Евролиги.

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис высказался об игре команды в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (63:87).

«На протяжении трех четвертей мы играли довольно неплохо, справлялись с ними в защите, – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба. – Но потом они просто начали забрасывать нас издалека, и мы не справились. Почему? Думаю, их габариты сыграли с наши злую шутку».

Отметим, что матч с «Барселоной» стал первым домашним в истории «Зенита» в Евролиге. На счету Абромайтиса в этой игре девять очков и пять подборов.

В третьем туре 18 октября «Зенит» сыграет в гостях с «Олимпиакосом», а перед этим 13 октября примет «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

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