Тим Абромайтис: «Барселона» начала забрасывать нас издалека, и мы не справились

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис высказался об игре команды в матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (63:87).
«На протяжении трех четвертей мы играли довольно неплохо, справлялись с ними в защите, – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба. – Но потом они просто начали забрасывать нас издалека, и мы не справились. Почему? Думаю, их габариты сыграли с наши злую шутку».
Отметим, что матч с «Барселоной» стал первым домашним в истории «Зенита» в Евролиге. На счету Абромайтиса в этой игре девять очков и пять подборов.
В третьем туре 18 октября «Зенит» сыграет в гостях с «Олимпиакосом», а перед этим 13 октября примет «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.
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