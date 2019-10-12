Жорди Бартомеу: Справедливо, что у России только два постоянных места в Евролиге

Президент Евролиги Жорди Бартомеу высказался о представительстве России в турнире.
«Тот факт, что у России всего два постоянных места в Евролиге, справедлив, − приводит «Р-Спорт» слова Бартомеу. − Возможность участия в нашем турнире дают не только победы.
Хотим видеть клубы с современными аренами, сильной экономикой, с возможностью принимать 10-12 тысяч зрителей на матче. Ситуация улучшается, но раньше мы не видели такой уровень развития в России».
Напомним, ЦСКА является постоянным участником Евролиги. Кроме того, одно место в турнире получает победитель Единой лиги ВТБ (или финалист, если чемпионом становится ЦСКА). В нынешнем сезоне в Евролиге также выступает «Зенит», ставший обладателем wild card от организаторов.
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