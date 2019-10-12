Римас Куртинайтис: Сроки возвращения Мозгова не ясны, но прогресс у него большой Мозгов продолжает восстановление после травмы.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался о сроках возвращения в строй центрового Тимофея Мозгова.

«Вопрос о сроках возвращения Мозгова больше к докторам, – приводит «Р-Спорт» слова Куртинайтиса. – Я не лезу в эти вопросы. Сроки не очень ясны, но прогресс у Тимофея большой по сравнению с весной.

Он бегает индивидуально, много занимается в зале со штангой. Два дня назад Мозгов играл на тренировке один на один. Пока он не может играть в полную силу, но мастерства у него больше, чем достаточно».

Напомним, Мозгов пропустил прошлый сезон из-за травмы и не сыграл ни одного матча за «Орландо». Летом клуб выкупил его контракт, и Мозгов стал игроком «Химок».

Добавим, что Мозгов играл в «Химках» под руководством Куртинайтиса в 2011 году во время локаута в НБА.