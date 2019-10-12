Вячеслав Зайцев: Расширение Евролиги можно только приветствовать Разыгрывающий «Химок» Вячеслав Зайцев считает положительным расширение Евролиги с 16 до 18 команд.

Таким образом, каждый участник турнира сыграет 34 матча вместо 30.

– Думаю, для болельщиков это здорово. Потому что станет еще больше городов в Европе, где смогут вживую увидеть такие топ-клубы, как мадридский «Реал» или московский ЦСКА. Баскетболистам, конечно, будет немного сложнее – добавятся еще четыре игры, но мы же играем для болельщиков, поэтому расширение Евролиги можно только приветствовать, – приводит слова Зайцева News.ru.