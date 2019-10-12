Вячеслав Зайцев: Расширение Евролиги можно только приветствовать

Таким образом, каждый участник турнира сыграет 34 матча вместо 30.
– Думаю, для болельщиков это здорово. Потому что станет еще больше городов в Европе, где смогут вживую увидеть такие топ-клубы, как мадридский «Реал» или московский ЦСКА. Баскетболистам, конечно, будет немного сложнее – добавятся еще четыре игры, но мы же играем для болельщиков, поэтому расширение Евролиги можно только приветствовать, – приводит слова Зайцева News.ru.
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