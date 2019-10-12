УНИКС уступил «Калеву» в Единой лиге ВТБ Казанцы провалили вторую четверть.

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» дома обыграл УНИКС – 85:63 (22:21, 27:8, 13:13, 23:21).

Больше всех очков в этой встрече набрал Айгарс Шкеле (15).

УНИКС потерпел первое поражение в двух матчах. У «Калева» вторая победа в трех встречах.