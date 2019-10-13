«Зенит» уступил «Нижнему Новгороду»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке уступил «Нижнему Новгороду» – 69:76 (19:19, 16:17, 19:17, 15:23).
Исход встречи решился в последней четверти, в которой волжане обыграли петербуржцев с разницей «+8».
По 14 очков в этой встрече набрали Густаво Айон («Зенит») и Даррал Уиллис («Нижний Новгород»).
«Зенит» потерпел первое поражение в трех матчах, «Нижний Новгород» одержал вторую победу.
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