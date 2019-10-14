Римас Куртинайтис: В Единой лиге ВТБ никто не считается с авторитетами «Химки» сыграют в гостях с «Автодором».

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором».

«В Единой лиге ВТБ сейчас никто не считается с авторитетами, все играют на максимуме, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Особенно с теми командами, которые выступают в Евролиге, потому что знают, что у соперника мало времени на восстановление. И это пока работает: фавориты проигрывают. Но мы учимся на опыте и ошибках других команд».

Отметим, что «Химки» выиграли все три матча в Единой лиге ВТБ – у «Зелены Гуры» (79:75), «Калева» (86:63) и «Енисея» (106:86) – и лидируют в турнирной таблице.

Матч «Автодор» – «Химки» пройдет 14 октября во дворце спорта «Кристалл» в Саратове. Начало игры – 18:00 (мск).