«Нижний Новгород» проиграл «Тенерифе» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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15 октября 2019 23:12БаскетболКоноплев Александр

«Нижний Новгород» проиграл «Тенерифе» в Лиге чемпионов

В матче первого тура группы C Лиги чемпионов ФИБА «Тенерифе» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» – 81:67 (24:17, 13:20, 26:20, 18:13).

24 очка в этой встрече набрал центровой хозяев Гиорги Шермадини. В составе проигравших самым результативным стал Даррал Уиллис (17 очков).

23 октября «горожане» сыграют на выезде с «Бамбергом».

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