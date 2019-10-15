«Нижний Новгород» проиграл «Тенерифе» в Лиге чемпионов

24 очка в этой встрече набрал центровой хозяев Гиорги Шермадини. В составе проигравших самым результативным стал Даррал Уиллис (17 очков).
23 октября «горожане» сыграют на выезде с «Бамбергом».
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