«Нижний Новгород» проиграл «Тенерифе» в Лиге чемпионов В матче первого тура группы C Лиги чемпионов ФИБА «Тенерифе» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» – 81:67 (24:17, 13:20, 26:20, 18:13).

Новости СМИ2 24 очка в этой встрече набрал центровой хозяев Гиорги Шермадини. В составе проигравших самым результативным стал Даррал Уиллис (17 очков). 23 октября «горожане» сыграют на выезде с «Бамбергом».