Баскетболистки «Енисея» обыграли «Ружомберок» в матче Кубка Европы Хороший старт российской команды.

В матче первого тура группового этапа женского Кубка Европы «Енисей» на своей площадке обыграл «Ружомберок» – 82:59 (23:16, 19:11, 26:19, 14:13).

Сразу пять игроков красноярской команды набрали за матч от десяти очков и больше, однако самой результативной стала защитник гостей Мирослава Мистинова (19 очков).

24 октября «Енисей» сыграет в Минске со «Цмоки».