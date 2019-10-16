Баскетболистки «Енисея» обыграли «Ружомберок» в матче Кубка Европы - Советский спорт
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16 октября 2019 17:04БаскетболКоноплев Александр

Баскетболистки «Енисея» обыграли «Ружомберок» в матче Кубка Европы

Хороший старт российской команды.

В матче первого тура группового этапа женского Кубка Европы «Енисей» на своей площадке обыграл «Ружомберок» – 82:59 (23:16, 19:11, 26:19, 14:13).

Сразу пять игроков красноярской команды набрали за матч от десяти очков и больше, однако самой результативной стала защитник гостей Мирослава Мистинова (19 очков).

24 октября «Енисей» сыграет в Минске со «Цмоки».

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