Гендиректор «Химок» не знает, когда вернется Мозгов Мозгов не играл в официальных матчах с 12 апреля 2018 года.

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Генеральный директор «Химок» Павел Астахов анонсировал скорое возвращение в строй защитника Стефана Йовича. При этом неизвестно, когда к тренировкам с командой сможет вернуться центровой Тимофей Мозгов.

– По оптимистичному прогнозу Йович вернется через две недели. Он полетел в Германию на консультацию к врачу, у которого наблюдался прошлые годы. Там обошлось без перелома. Ребра – это всегда специфическая травма, тут только время и определенные процедуры. По Тимофею Мозгову по-прежнему сложно говорить, он работает на площадке, но не с командой. Когда приступит к работе с командой, тогда будет понимание по срокам, – приводит слова Астахова «РИА Новости».