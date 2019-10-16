«Локомотив-Кубань» нанес поражение «Лиможу» В матче третьего тура группового этапа Еврокубка «Локомотив-Кубань» дома» обыграл «Лимож» – 85:75 (20:19, 22:22, 13:17, 31:17).

Гостям не помогли 24 очка Винсента Сэнфорда.

Краснодарцы с двумя победами в трех матчах поднялись на второе место в группе. 22 октября они сыграют на выезде с «Партизаном».