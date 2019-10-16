«Локомотив-Кубань» нанес поражение «Лиможу»

Гостям не помогли 24 очка Винсента Сэнфорда.
Краснодарцы с двумя победами в трех матчах поднялись на второе место в группе. 22 октября они сыграют на выезде с «Партизаном».
Япония, отдай Трусову. Почему шоу-турниры проходят там, а не в России? В минувший уик-энд Александра Трусова и Алина Загитова блистали на коммерческом Japan Open в Сайтаме. Самое время организовать нечто подобное и в нашей стране. 09.10.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав «Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав Мозякин забивает, Крикунов побеждает, Кошечкин подставляет. Как «Динамо» выиграло у «Магнитки» Две шайбы капитана «Магнитки» Сергея Мозякина не спасли гостей от поражения в матче с московским «Динамо» (3:6). Ключевой стал ошибка вратаря Василия Кошечкина. 14.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Україна понад усе. Андрей Шевченко создал лучшую сборную в истории Обыграв Португалию со счетом 2:1, сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020. С первого места. Более того, сейчас она первая в первой корзине посева. 15.10.2019 23:00 Футбол Андронов Алексей