УНИКС вырвал победу в матче с «Нантером» УНИКС одержал вторую победу в трех матчах.

Новости СМИ2 В матче третьего тура Еврокубка «Нантер» на своем паркете проиграл УНИКСу – 92:94 (27:20, 17:24, 26:25, 22:25). Сразу двое игроков казанцев набрали по 24 очка – Эрик Макколам и Джамар Смит. 23 октября УНИКС примет «Ховентуд».