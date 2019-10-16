УНИКС вырвал победу в матче с «Нантером»

В матче третьего тура Еврокубка «Нантер» на своем паркете проиграл УНИКСу – 92:94 (27:20, 17:24, 26:25, 22:25).
Сразу двое игроков казанцев набрали по 24 очка – Эрик Макколам и Джамар Смит.
23 октября УНИКС примет «Ховентуд».
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