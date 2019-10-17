Димитрис Итудис: У «Химок» есть игроки очень высокого качества, показывающие отличный баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Химками» в третьем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Мы встретимся с нашим историческим соперником на московской площадке, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – У «Химок» собрана хорошая команда, как и все предыдущие годы.
У них в составе – группа игроков очень высокого качества, которая показывает отличный баскетбол. Ожидаем, что у нас получится захватывающий матч».
Напомним, обе команды одержали по две победы в турнире: ЦСКА обыграл «Валенсию» (96:71) и «Баварию» (79:68), а «Химки» – «Маккаби» (89:83) и «Басконию» (79:76).
Матч ЦСКА – «Химки» пройдет 17 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).
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