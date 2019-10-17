Дэниэл Хэкетт: «Химки» находятся в очень хорошей форме ЦСКА примет «Химки» в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги.

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт высказался о предстоящем матче с «Химками» в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги.

«У нас давнее соперничество, и матч важен для болельщиков и для нас, – приводит слова 31-летнего итальянца официальный сайт клуба. – Нам противостоит команда, которая находится в очень хорошей форме, показывает качественный баскетбол на ранней стадии сезона. Нужно быть готовыми к жесткой игре, к битве – как всегда против «Химок».

Напомним, обе команды одержали по две победы в турнире: ЦСКА обыграл «Валенсию» (96:71) и «Баварию» (79:68), а «Химки» – «Маккаби» (89:83) и «Басконию» (79:76).

Матч ЦСКА – «Химки» пройдет 17 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).