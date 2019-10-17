Римас Куртинайтис: Перед матчем с ЦСКА проблема прежняя: травмированы Крамер и Йович «Химки» сыграют с ЦСКА в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.

«Настроение у нас нормальное, хотя главная проблема осталась прежней – у нас нет (Криса) Крамера и (Стефана) Йовича, которые все еще травмированы, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Приходится делать перестановки на первом номере. В этом плане я рад, что здорово играет Слава Зайцев, хотя нам разыгрывающих не хватает».

Напомним, обе команды одержали по две победы в турнире: «Химки» обыграли «Маккаби» (89:83) и «Басконию» (79:76), а ЦСКА – «Валенсию» (96:71) и «Баварию» (79:68).

Матч ЦСКА – «Химки» пройдет 17 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).