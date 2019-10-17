Сергей Карасев: В матче с ЦСКА нужно выкладываться более, чем на 100 процентов «Химки» сыграют с ЦСКА в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Форвард «Химок» Сергей Карасев высказался о предстоящем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.

«Все настроены решительно и готовы дать сопернику бой, – приводит слова 25-летнего форварда официальный сайт клуба. – Думаю, этого матча ждут все: и игроки, и болельщики, все же это первое противостояние в сезоне между «Химками» и ЦСКА.

На данный момент соперник играет в Евролиге намного лучше, чем в Лиге ВТБ, поэтому нам нужно подойти к этому матчу с полной концентрацией, самоотдачей и выкладываться больше, чем на 100 процентов».

Напомним, обе команды одержали по две победы в турнире: «Химки» обыграли «Маккаби» (89:83) и «Басконию» (79:76), а ЦСКА – «Валенсию» (96:71) и «Баварию» (79:68).

Матч ЦСКА – «Химки» пройдет 17 октября во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).