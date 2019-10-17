Тимофей Мозгов: Не скажу точных сроков, когда выйду на паркет

- В первую очередь мне бы хотелось полностью вылечиться, чтобы на полдистанции не сойти. Как говорится, мы бежим марафон, а не спринт. Я вам точных сроков не скажу, когда выйду на паркет, но это больше, чем неделя точно. В этом сезоне вы должны меня увидеть, - передает слова Мозгова «Матч ТВ».
Напомним, Мозгов пропустил прошлый сезон из-за травмы и не сыграл ни одного матча за «Орландо». Летом клуб выкупил его контракт, и Мозгов стал игроком «Химок».
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