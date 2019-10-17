ЦСКА нанес поражение «Химкам» в матче Евролиги Баскетболисты ЦСКА переиграли «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 99:86.

Самым результативным в составе армейцев стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. У «Химок» 25 очков на свой счет записал Алексей Швед.

Добавим, что в следующем матче Евролиги ЦСКА на выезде встретится с «Альбой», а «Химки» в гостях сыграют с «Баварией».