ЦСКА нанес поражение «Химкам» в матче Евролиги - Советский спорт
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17 октября 2019 22:03Баскетбол

ЦСКА нанес поражение «Химкам» в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА переиграли «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 99:86.

Самым результативным в составе армейцев стал Майк Джеймс, набравший 28 очков. У «Химок» 25 очков на свой счет записал Алексей Швед.

Добавим, что в следующем матче Евролиги ЦСКА на выезде встретится с «Альбой», а «Химки» в гостях сыграют с «Баварией».

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