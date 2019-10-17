Димитрис Итудис: Контролировали игру с «Химками» от начала и до конца Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в домашнем матче Евролиги с «Химками» (99:86).

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- Мы контролировали игру от начала и до конца матча, играли с большим желанием и были собраны. У нас бывали провалы против талантливой команды, которая до этого момента не знала поражений, - цитирует Итудиса «РИА Новости».

Добавим, что в следующем матче Евролиги ЦСКА на выезде встретится с «Альбой», а «Химки» в гостях сыграют с «Баварией».