Дайрис Бертанс: Трудно догнать ЦСКА, когда позволяешь такой команде хорошо начинать матч - Советский спорт
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18 октября 2019 11:21БаскетболЛипкин Антон

Дайрис Бертанс: Трудно догнать ЦСКА, когда позволяешь такой команде хорошо начинать матч

«Химки» проиграли ЦСКА в регулярном чемпионате Евролиги.

Защитник «Химок» Дайрис Бертанс оценил игру команды в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (86:99) во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

«ЦСКА лучше начал, а когда такой команде позволяешь так хорошо начинать матч, то догнать ее становится трудно, – приводит слова 30-летнего латвийца официальный сайт клуба. – Нам не хватило хороших действий в защите. Особенно когда они два-три раза забили, нам нужно было как следует отзащищаться, чтобы догнать соперника, но в тот же момент они попали трехочковые, которые здорово реализовывали».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, набравший 25 очков.

Отметим, что максимальное преимущество ЦСКА по ходу игры составляло 16 очков.

«Химки» потерпели первое поражение в сезоне и теперь 20 октября примут «Астану» в Единой лиге ВТБ, после чего 24 октября сыграют в гостях с «Баварией» в Евролиге.

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