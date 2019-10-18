Тим Абромайтис: Ветераны и молодежь позволяют «Олимпиакосу» на многое рассчитывать в Евролиге «Зенит» сыграет в гостях с «Олимпиакосом» в Евролиге.

Форвард «Зенита» Тим Абромайтис высказался об «Олимпиакосе», с которым его команда сыграет в третьем туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Против «Олимпиакоса» всегда непросто играть, особенно на их площадке, – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба. – Нам нужно быть готовыми на все 40 минут.

В этой команде ветераны отлично сочетаются с молодежью и вместе позволяют «Оли» на многое рассчитывать в Евролиге. Если мы хотим победить, то нужно показать свой лучший баскетбол».

Напомним, в нынешнем сезоне у «Олимпиакоса» одна победа (над «Валенсией» – 89:63) и одно поражение (от «Виллербана» – 63:82) в Евролиге. «Зенит» проиграл оба матча – «Альбе» (65:85) и «Барселоне» (63:87).

Матч «Олимпиакос» – «Зенит» пройдет 18 октября на «Арене мира и дружбы» в Пирее. Начало игры – 21:30 (мск).