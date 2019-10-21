«Зенит» уступил «Калеву» на выезде В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Калев» дома обыграл «Зенит» – 84:80 (19:15, 22:26, 22:21, 21:18).

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Зенита» Густаво Айон (18 очков). Также на счету мексиканца 11 подборов.

Петербуржцы потерпели второе поражение в четырех матчах, таллинцы одержали третью победу подряд.