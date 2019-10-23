«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в Лиге чемпионов

В матче второго тура Лиги чемпионов «Бамберг» на своем паркете проиграл «Нижнему Новгороду» – 58:73 (17:26, 7:20, 20:13, 14:14).
Больше всех очков в этой встрече набрал защитник волжан Брэндон Браун – 19.
29 октября «Нижний Новгород» примет дома «Морнар».
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