«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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23 октября 2019 23:08БаскетболКоноплев Александр

«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в Лиге чемпионов

У российского клуба победа и поражение в двух матчах.

В матче второго тура Лиги чемпионов «Бамберг» на своем паркете проиграл «Нижнему Новгороду» – 58:73 (17:26, 7:20, 20:13, 14:14).

Больше всех очков в этой встрече набрал защитник волжан Брэндон Браун – 19.

29 октября «Нижний Новгород» примет дома «Морнар».

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