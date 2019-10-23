«Нижний Новгород» обыграл «Бамберг» в Лиге чемпионов У российского клуба победа и поражение в двух матчах.

Загрузка... В матче второго тура Лиги чемпионов «Бамберг» на своем паркете проиграл «Нижнему Новгороду» – 58:73 (17:26, 7:20, 20:13, 14:14). Больше всех очков в этой встрече набрал защитник волжан Брэндон Браун – 19. 29 октября «Нижний Новгород» примет дома «Морнар».