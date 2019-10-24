Римас Куртинайтис: Нам ясен стиль «Баварии» «Химки» сыграют с «Баварией» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался о предстоящем матче с «Баварией» в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» – серьезная команда с очень хорошей защитой и дисциплиной, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Они обновились летом, однако тренер остался прежним, и их стиль нам ясен.

У нас все еще есть проблемы с разыгрывающими, при этом с каждым днем улучшает свою игру Сергей Карасев».

Напомним, после трех туров у «Баварии» и «Химок» по две победы. Немцы занимают третьей место, подмосковная команда идет четвертой.

У «Химок» не сыграют Стефан Йович, Егор Вяльцев, Петр Губанов, Крис Крамер, Тимофей Мозгов и Евгений Валиев.

Матч «Бавария» – «Химки» пройдет 24 октября на арене «Ауди Дом» в Мюнхене. Начало – 21:30 (мск).