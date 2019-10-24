Джереми Эванс: Должны приложить все усилия, чтобы остановить Монро

Форвард «Химок» Джереми Эванс высказался о «Баварии», с которой его команда сыграет в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Нам будет противостоять мощная команда, которую мы уважаем, однако также мы хотим выиграть, – приводит слова 32-летнего американца официальный сайт клуба. – Под их кольцом доминирует Грег Монро, против которого я играл в НБА. Это опытный «большой», который делает много блок-шотов и хорошо играет пост-ап, поэтому мы должны приложить усилия, чтобы остановить его».
Напомним, после трех туров у «Баварии» и «Химок» по две победы. Немцы занимают третьей место, подмосковная команда идет четвертой.
У «Химок» не сыграют Стефан Йович, Егор Вяльцев, Петр Губанов, Крис Крамер, Тимофей Мозгов и Евгений Валиев.
Матч «Бавария» – «Химки» пройдет 24 октября на арене «Ауди Дом» в Мюнхене. Начало – 21:30 (мск).
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