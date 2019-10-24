Тим Абромайтис: У «Пао» одна из лучших команд Европы, но «Зенит» показал, что может обыграть любого «Зенит» сыграет с «Панатинаикосом» в четвертом туре группового этапа Евролиги.

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Форвард «Зенита» Тим Абромайтис высказался о «Панатинаикосе», с которым его команда сыграет дома в четвертом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«У соперника очень талантливая команда, возможно, одна из лучших в Европе, – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба. – Очевидно, что лидером «Пао» является Ник Калатес, который уже давно играет за эту команду, но вообще-то у греков полная комплектация на всех позициях. Мы уже показали, что можем победить вообще любую команду, если у нас пойдет игра».

Напомним, в третьем туре «Зенит» одержал свою первую в истории победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос». В свою очередь у «Панатинаикоса» также одна победа в трех турах.

Матч «Зенит» – «Панатинаикос» пройдет 24 октября на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 20:00 (мск).