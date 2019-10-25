Энтони Гилл: Победа в Мюнхене дорогого стоит «Химки» впервые в истории обыграли «Баварию».

Форвард «Химок» Энтони Гилл прокомментировал победу над «Баварией» (87:74) в матче четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы показали отличную командую игру в защите, – приводит слова 27-летнего американца официальный сайт клуба. – «Бавария» – очень хорошая команда, в Мюнхене всегда сложно играть, поэтому победа в таком месте дорогого стоит».

Напомним, «Химки» победили «Баварию» впервые в истории. Гилл набрал в этом матче 17 очков и сделал шесть подборов.

«Химки» одержали третью победу в Евролиге и занимают четвертое место в турнирной таблице. В пятом туре 29 октября команда сыграет дома с «Панатинаикосом».