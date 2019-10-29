Римас Куртинайтис: «Пао» – команда, которая знает, как выигрывать - Советский спорт
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29 октября 2019 09:01БаскетболЛипкин Антон

Римас Куртинайтис: «Пао» – команда, которая знает, как выигрывать

«Химки» примут «Панатинаикос» в регулярном чемпионате Евролиги.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».

«Пао» – команда, которая знает, как выигрывать, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – У них есть ярко выделяющийся лидер (Ник) Калатес, который в тактическом плане всегда принимает правильные решения. В самый нужный момент он может забить и трехочковый, хотя не считается атакующим защитником».

После четырех туров у «Химок» три победы и четвертое место, у «Панатинаикоса» – две победы и 12-е место.

Матч «Химки» – «Панатинаикос» пройдет 29 октября на «Арене Мытищи». Начало игры – 20:00 (мск).

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