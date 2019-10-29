Янис Тимма: «Панатинаикос» на выезде и дома – две разные команды «Химки» сыграют с «Панатинаикосом» в пятом туре Евролиги.

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Форвард «Химок» Янис Тимма высказался о «Панатинаикосе», с которым его команда сыграет в пятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«В «Пао» многое изменилось: пришел новый тренер, другие игроки, при этом стиль у греков всегда более или менее тот же: агрессивный и быстрый баскетбол, – приводит слова 27-летнего латвийца официальный сайт клуба. – Однако «Панатинаикос» на выезде и дома – две разные команды. Их самая большая поддержка – домашняя площадка».

После четырех туров у «Химок» три победы и четвертое место, у «Панатинаикоса» – две победы и 12-е место.

Матч «Химки» – «Панатинаикос» пройдет 29 октября на «Арене Мытищи». Начало игры – 20:00 (мск).