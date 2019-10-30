Вячеслав Зайцев: В нужные моменты матча с «Панатинаикосом» все включались «Химки» победили «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

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Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев прокомментировал победу над «Панатинаикосом» (103:86) в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги на «Арене Мытищи».

«Во второй половине мы стали лучше играть в защите, из-за этого стало лучше работать нападение, хорошо разыгрывали мяч, двигали его и доводили игрока до свободного броска, – приводит слова 30-летнего игрока официальный сайт клуба. – Мы контролировали игру, хотя соперник несколько раз вплотную к нам подбирался, но в нужные моменты все включались, и получилась отличная победа».

Отметим, что Зайцев провел на площадке 20 минут 26 секунд, набрал семь очков, сделал четыре подбора и две результативные передачи.

«Химки» одержали четвертую победу и занимают четвертое место в турнирной таблице. Теперь 31 октября подмосковная команда сыграет в гостях с «Црвеной Звездой».