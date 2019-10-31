Андрей Воронцевич: Такую игры мы называем «очко в очко» ЦСКА проиграл «Олимпиакосу», потерпев первое поражение в Евролиге.

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич оценил игру команды в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (79:84).

«В общем-то, мы догоняли и обгоняли соперника, – приводит News.ru слова 32-летнего игрока. – В первой четверти может что-то не складывалось, хотя и вели десять очков. Так что инициатива точно была на нашей стороне. Игра была такая, как мы называем «очко в очко», но где-то в начале четвертой четверти мы просто не воплотили в жизнь свои открытые броски».

Отметим, что Воронцевич провел на площадке 18 минут 29 секунд, набрал пять очков и сделал семь подборов.

ЦСКА потерпел первое поражение в Евролиге и теперь занимает второе место после «Барселоны», у которой пять побед подряд. В шестом туре 1 ноября ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом».