«Зенит» дома проиграл ЦСКА в матче Евролиги

ЦСКА одержал гостевую победу над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Евролиги – 87:70.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 16 очков. У хозяев больше всех очков на счету центрового Густаво Айона – 20.

Москвичи занимают второе место в турнирной таблице, потерпев одно поражение в шести матчах. Питерцы идут на 15-й строчке – две победы и четыре поражения.

7 ноября «Зенит» сыграет дома с «Химками», а ЦСКА днем позже сыграет на выезде с АСВЕЛом.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» – ЦСКА – 70:87 (15:26, 22:22, 22:13, 11:26)

«Зенит»: Айон (20 + 8 подборов), Томас (14), Холлинз (13), Понитка (7), Ренфро (0) – старт; Аброматис (9), Хвостов (5), Альбиси (2), Понкрашов (0), Трушкин (0), Пушков (0), Айверсон (0)

ЦСКА: Джеймс (16), Курбанов (13), Хайнс (8), Стрелниекс (6), Воронцевич (0) – старт; Фойгтманн (14), Хиллиард (13), Ухов (7), Антонов (5), Боломбой (3), Бэйкер (2), Лопатин (0)