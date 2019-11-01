Димитрис Итудис: В матче с «Зенитом» отмечу хороший уровень защиты

– Поздравляю команду с победой и хорошей игрой. Это была первая двойная неделя Евролиги, и в матче с «Олимпиакосом» мы сыграли ниже своего уровня, проиграв подбор и весь матч. Мы искали возможность реабилитироваться, и сегодня это было очевидно по тому, как команда сражалась. Мы были лучше на отскоке, при том что «Зенит» хорош в этом компоненте и доказал это в победном для него матче с «Жальгирисом». Счастлив тому, как мы отреагировали, как показали характер, когда «Зенит» совершил рывок. Мы были собраны, и это вело нас в правильном направлении. Помимо того, что мы хорошо атаковали и создавали возможности для бросков, отмечу хороший уровень защиты, – приводит слова Итудиса официальный сайт армейцев.
Москвичи занимают второе место в турнирной таблице, потерпев одно поражение в шести матчах. Питерцы идут на 15-й строчке – две победы и четыре поражения.
8 ноября ЦСКА сыграет на выезде с АСВЕЛом.
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