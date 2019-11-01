Тренер «Зенита»: Хотелось бы каждый раз играть так, как сегодня в третьей четверти Ассистент главного тренера «Зенита» Хосе Саманьего прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги (70:87).

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– Поздравляю ЦСКА с победой. В ключевые моменты игры они показали, насколько у них талантливые игроки собраны в составе, соперники попали несколько невероятных дальних бросков, и после такого было очень сложно вернуться в игру. Мы не наказали их за ошибки, хотя довольно неплохо играли в третьей четверти. Нам бы хотелось каждый раз играть так, как сегодня в третьей четверти. Как я сказал, ключевой момент сегодня – невероятные броски ЦСКА издали, – приводит слова тренера официальный сайт питерцев.

Москвичи занимают второе место в турнирной таблице, потерпев одно поражение в шести матчах. Питерцы идут на 15-й строчке – две победы и четыре поражения.

7 ноября «Зенит» сыграет дома с «Химками».