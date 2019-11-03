«Химки» обыграла УНИКС, Швед набрал 24 очка - Советский спорт
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03 ноября 2019 17:30БаскетболВащенко Сергей

«Химки» обыграла УНИКС, Швед набрал 24 очка

«Химки» на домашней площадке обыграли УНИКС в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 57:40. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, который набрал 24 очка. В составе УНИКСА 19 очков на счету Джамара Смита.

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