«Химки» обыграла УНИКС, Швед набрал 24 очка «Химки» на домашней площадке обыграли УНИКС в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 57:40. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, который набрал 24 очка. В составе УНИКСА 19 очков на счету Джамара Смита.