«Химки» обыграла УНИКС, Швед набрал 24 очка

Игра завершилась со счетом 57:40. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, который набрал 24 очка. В составе УНИКСА 19 очков на счету Джамара Смита.
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